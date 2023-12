Pedro: "Agli ottavi vorrei il Barcellona, vediamo chi prenderemo"

Tempo di lettura: < 1 minuto

PEDRO POST PARTITA ATLETICO MADRID LAZIO - Dopo il triplice fischio finale di Atletico Madrid - Lazio 2-0, anche Pedro ha commentato il ko che non modifica la classifica e il possibile avversario negli ottavi di finale di Champions League.

Le parole di Pedro nel post partita di Atletico Madrid - Lazio

Pedro ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni ufficiali biancocelesti nel post partita di Atletico Madrid - Lazio 2-0: "Abbiamo inziato male subendo dubito gol. Abbiamo continuato a giocare creando occasioni, ma qui è difficile giocare".

Sull'Atletico Madrid

"Loro hanno meritato di vincere giocando una bella partita, volevamo fare una bella partita, avremmo voluto passare da primi ma non è andata così".

Su

"Vediamo ora chi prenderemo. In linea generale abbiamo combattuto fino alla fine meritando questo passaggio del turno, da secondi prenderemo una squadra forte, ma questa è la Champions League. Vorrei prendere il Barcellona, ma è una squadra forte"

Le parole di Pedro alla UEFA dopo Atletico Madrid - Lazio

Queste le parole di Pedro alla UEFA: "Peccato per come è andata perché non vedevamo l’ora di fare una grande partita, di ottenere una vittoria e di poter finire primi nel girone. Non è successo, ma almeno siamo passati al turno successivo".

Sul cammino nella fase a gironi

"La fase a gironi è stata buona. Abbiamo avuto un girone difficile, ma ce la siamo cavata e questa è la cosa più importante, ora vedremo che squadra affronteremo e speriamo di avere un po' di fortuna"