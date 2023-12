Lazio multata dopo il Celtic: chiusi con la condizionale due settori della Nord

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CELTIC MULTA - È arrivata la multa dalla Uefa. La Lazio ha ricevuto una sanzione dopo la partita casalinga con il Celtic. Alla società capitolina sono stati comminati 60 mila euro di multa e la chiusura, sottoposta a condizionale di due anni, di due settori della Curva Nord. Qui di seguito il comunicato.

Lazio Celtic, arriva la multa della Uefa

"La S.S. Lazio comunica che la CEDB - UEFA Control Ethics and Disciplinary Body, nella riunione odierna, ha deciso in merito ai fatti verificatisi in occasione della gara Lazio-Celtic di UEFA Champions League. La Società è stata sanzionata con una multa di euro 60.000 € e la chiusura dei settori 48 e 49 della curva nord per una giornata di gara. Tale ultima sanzione (chiusura parziale del settore) è stata sospesa per un periodo di due anni e ciò comporterà immediate sanzioni in caso di comportamenti recidivi da parte della tifoseria laziale".