Spalletti: "Io non sconvoco nessuno, Immobile è importante"

NAZIONALE SPALLETTI IMMOBILE - Il commissario tecnico della Nazionale Italiana, Luciano Spalletti, ha parlato dell'esclusione di Ciro Immobile dalla lista dei convocati in vista degli impegni contro Macedonia del Nord e Ucraina.

Spalletti: "I tre convocati mi sembrano più in condizione di Immobile"

Queste le parole rilasciate da Luciano Spalletti in conferenza stampa: "Io non sconvoco nessuno. Per quanto riguarda Immobile, lo riteniamo un calciatore molto importante che seguiamo sempre con totale attenzione come tutti i calciatori. Andiamo a vedere le partite, gli allenamenti, anche se alla Lazio ancora non sono stato".

Sulla non convocazione di Immobile

"In questo momento qui mi sembrava che gli altri tre che ho convocato fossero più in condizione, anche se in Champions ha fatto bene, ha realizzato un gran gol, e gli ho fatto pure i complimenti quando ci ha parlato. I criteri poi sono quelli di andare a vincere le partite che andiamo a giocare, convocare i migliori tenendo conto di tante cose. Io lavoro nella sua totalità quando faccio certe scelte".