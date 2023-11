Pecci: "Immobile? Il Ct ha diritto di guardare al domani"

Tempo di lettura: < 1 minuto

PECCI ESCLUSIONE IMMOBILE NAZIONALE - Ciro Immobile non è stato convocato per il duplice impegno della Nazionale Italiana con Macedonia del Nord e Ucraina. L'attaccante della Lazio, nonostante un buon periodo di forma condito da due reti con Fiorentina e Feyenoord, non prenderà parte alla spedizione che si giocherà l'accesso agli Europei della prossima estate. Della sua esclusione, ospite negli studi di Rai 2, ha parlato Eraldo Pecci.

L'esclusione di Immobile dalla Nazionale: l'opinione di Pecci

"Il commissario tecnico è alla ricerca di una soluzione più definitiva e sta guardando altri giocatori come Scamacca. Ci sarà un ritorno di Immobile? Può essere ma va detto che il capitano della Lazio non è più giovanissimo, ha fatto più gol di Chinaglia e di Signori ma l’allenatore della Nazionale ha diritto di guardare anche al domani".