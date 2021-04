Tempo di lettura: 11 minuti

LIVE CORONAVIRUS ITALIA LAZIO APRILE 2021 – Tutti gli aggiornamenti del diffondersi della pandemia di Coronavirus in Italia e nel mondo con le dichiarazioni e i fatti più importanti.

Coronavirus Italia, aggiornamento del 25 aprile

Ore 11:00, le parole di D’Amato sui vaccini

“Con gli hub ‘La Vela’ a Tor Vergata e l’outlet di Valmontone saliremo a 40 mila inoculazioni al giorno. Dopo i pronunciamenti di Ema sul vaccino AstraZeneca e di Fra sul vaccino monodose J&J è opportuno che Aifa riveda le raccomandazioni sulle età. Perché dobbiamo rallentare la campagna di vaccinazione con le limitazioni d’età?”.

Coronavirus Italia, aggiornamento del 24 aprile

Ore 18:00, il bollettino della Regione Lazio

Come riporta la Regione Lazio: “Oggi sono 1.266 (+45) i nuovi casi di coronavirus accertati attraverso 15mila tamponi (-1.231 su ieri) e oltre 20mila test antigenici. I decessi sono 23, stesso numero di ieri, e +1.215 i guariti. Diminuiscono le terapie intensive e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 500”.

Ore 18:00, il bollettino della Protezione Civile

Sono 13.817 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Sale così ad almeno 3.949.517 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 322 (ieri sono stati +342), per un totale di 119.021 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.369.048 e 17.587 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +21.069). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 461.448, pari a -4.095* rispetto a ieri.

Coronavirus Italia, aggiornamento del 23 aprile

Ore 18:00, il bollettino della Regione Lazio

Ore 18:00, il bollettino della Protezione Civile

Il bollettino del ministero della Salute sul coronavirus di oggi, 23 aprile 2021, con gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza Covid-19 con i dati della Protezione Civile: 14.761 contagiati, 342 morti e 21.069 guariti. Ieri 16.232 morti, 360 morti, 19.125 guariti. Le terapie intensive erano 55 in meno, i ricoveri erano 690 in meno.

Coronavirus Italia, aggiornamento del 22 aprile

Ore 18:00, il bollettino della Protezione Civile

Sono 16.232 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +13.844). Sale così ad almeno 3.920.945 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 360 (ieri sono stati +364), per un totale di 118.357 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono 3.330.392 e 19.125 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +20.552). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 472.196, pari a -3.439* rispetto a ieri (-7.080 il giorno prima), in calo dal 6 aprile.

Ore 17:30, il bollettino della Regione Lazio

Come riporta la Regione Lazio: “Il bollettino di oggi su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (+730) e quasi 17 mila antigenici per un totale di oltre 34 mila test, si registrano 1.311 casi positivi al Covid (+150), 31 i decessi (-21) e +1.163 i guariti. Aumentano i casi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i decessi e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 600”.

Coronavirus Italia, aggiornamento del 21 aprile

Ore 17:40, il bollettino della Protezione Civile

Il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi, mercoledì 21 aprile, segnala oggi 13.844 nuovi casi positivi su 350.034 tamponi. 364 le vittime in un giorno. Gli attualmente positivi sono 475.635 (-7.080 rispetto a ieri), mentre i guariti e dimessi dall’inizio della pandemia sono 3.311.267 (+20.552). Negli ospedali sono 3.076 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 75 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 22.784 persone, in diminuzione di 471 rispetto a ieri.

Ore 16:00, il bollettino della Regione Lazio

Coronavirus Italia, aggiornamento del 20 aprile

Ore 17:30, il bollettino della Protezione Civile

Il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi, martedì 20 aprile, segnala oggi 12.074 nuovi casi positivi su 294.045 tamponi. 390 le vittime in un giorno. Gli attualmente positivi sono 482.715 (-10.744 rispetto a ieri), mentre i guariti e dimessi dall’inizio della pandemia sono 3.290.715 (+22.453). Negli ospedali sono 3.151 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 93 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 23.255 persone, in diminuzione di 487 rispetto a ieri.

Coronavirus Italia, aggiornamento del 19 aprile

Ore 18:00, il bollettino della Protezione Civile

l nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi lunedì 19 aprile 2021 segnala oggi 8.864 nuovi casi positivi su appena 146.728 tamponi. 316 le vittime in un giorno. Gli attualmente positivi sono 493.489 (-11.122 rispetto a ieri), mentre i guariti e dimessi dall’inizio della pandemia sono 3.268.262 (+19.669). Le regioni con più casi sono la Campania (1.334 casi), Sicilia (1.123) e Lombardia (1.040). Negli ospedali sono 3.244 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 67 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 141 (ieri 163). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 23.742 persone, in aumento di 94 rispetto a ieri.

Ore 17:00, il bollettino della Regione Lazio

D’Amato: Oggi su oltre 8 mila tamponi nel Lazio (-3.787) e oltre 5 mila antigenici per un totale di oltre 14 mila test, si registrano 950 casi positivi (-177), 38 i decessi (+13) e +1.244 i guariti.

Coronavirus Italia, aggiornamento del 18 aprile

Ore 17:40, il bollettino della Protezione Civile

Sono 12.694 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 18 aprile, secondo i dati regione per regione del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 251 morti. Sono 230.116 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore con un tasso di positività al 5,51% (ieri era al 4,6%). 163 gli ingressi in terapia intensiva in un giorno, 23.648 ricoverati con sintomi. Considerando le persone dimesse, in rianimazione cala a 3.311 il numero totale dei ricoverati, 29 in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 452 in meno in 24 ore, così il totale dei pazienti nei reparti covid scende a 23.648.

Ore 16:00, il bollettino della Regione Lazio

D’AMATO: OGGI SU OLTRE 12 MILA TAMPONI NEL LAZIO (-3.201) E OLTRE 15 MILA ANTIGENICI PER UN TOTALE DI OLTRE 27 MILA TEST, SI REGISTRANO 1.127 CASI POSITIVI (-251), 25 I DECESSI (=) E +1.140 I GUARITI.

Coronavirus Italia, aggiornamento del 17 aprile

Ore 17:40, il bollettino della Protezione Civile

Sono 16.484 i positivi al test del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sono invece 310 le vittime in un giorno. Sono 3.454 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni per Covid in Italia, in diminuzione di 26 unità rispetto a ieri. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 25.726 persone, in diminuzione di 643 unità rispetto a ieri. I tamponi effettuati sono stati 331.734, con un tasso di positività pari al 4,6%.

Ore 16:20, il bollettino della Regione Lazio

D’Amato: Oggi su oltre 15 mila tamponi nel Lazio (-1.986) e oltre 18 mila antigenici per un totale di oltre 33 mila test, si registrano 1.378 casi positivi (-96), 25 i decessi (-14) e +1.538 i guariti.

Coronavirus Italia, aggiornamento del 16 aprile

Ore 16:30, il bollettino della Regione Lazio

Come riporta la Regione Lazio: ” Oggi su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (+1.232) e oltre 20 mila antigenici per un totale di circa 37 mila test, si registrano 1.474 casi positivi (+144), 39 i decessi (-7) e +1.053 i guariti. Aumentano i casi, mentre diminuiscono i decessi, le terapie intensive e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 700″

Ore 16:00, la conferenza stampa di Mario Draghi

Durante la conferenza stampa odierna, il Premier Mario Draghi ha illustrato le nuove misure in vigore dal prossimo 26 aprile. L’Italia, infatti, si prepara a ripartire dopo un lungo periodo di sofferenza. Dal 26 aprile al via la ristorazione sia a pranzo che a cena e scuole al 100% in presenza in zona gialla e arancione.

Coronavirus Italia, aggiornamento del 14 aprile

Ore 17:40, il bollettino della Protezione Civile

Sono 16.168 i positivi al test del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.447. Sono invece 469 le vittime in un giorno (ieri 476). Sono 3.480 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni per Covid in Italia, in diminuzione di 36 unità rispetto a ieri. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 26.369 persone, in diminuzione di 583 unità rispetto a ieri. I tamponi effettuati sono stati 344.766, con un tasso di positività pari al 4,8%.

Ore 17:00, il bollettino della Regione Lazio

Come riporta la Regione Lazio: ” Oggi su oltre 18 mila tamponi nel Lazio (+4.600) e oltre 20 mila antigenici per un totale di circa 39 mila test, si registrano 1.230 casi positivi (-66), 49 i decessi (+13) e +2.121 i guariti. Aumentano i decessi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 500″.

Coronavirus Italia, aggiornamento del 13 aprile

Ore 17:30, il bollettino della Protezione Civile

Sono 13.447 i positivi al test del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 9.789. Sono invece 476 le vittime in un giorno (ieri 358). Sono 3.516 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni per Covid in Italia, in diminuzione di 67 unità rispetto a ieri. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 26.952 persone, in diminuzione di 377 unità rispetto a ieri.

Coronavirus Italia, aggiornamento del 12 aprile

Ore 18:00, il bollettino della Protezione Civile

Sono 9.789 i positivi al test del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.746. Sono invece 358 le vittime in un giorno (ieri 331). Sono 3.593 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni per Covid in Italia, in aumento di 8 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 167 (ieri 175). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 27.329 persone, in aumento di 78 rispetto a ieri.

Ore 17:30, il bollettino della Regione Lazio

Come riporta la Regione Lazio: ” Oggi su oltre 9 mila tamponi nel Lazio (-6.700) e oltre 5 mila antigenici per un totale di circa 15 mila test, si registrano 1.057 casi positivi (-618), 37 i decessi (+18) e +1.012 i guariti. Aumentano i decessi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i casi e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 7%. I casi a Roma città sono a quota 558″.

Coronavirus Italia, aggiornamento del 11 aprile

Ore 18:00, il bollettino della Protezione Civile

Sono 15.746 i nuovi casi di coronavirus in Italia a fronte di 253.100 tamponi effettuati. Sale così ad almeno 3.769.814 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 331, per un totale di 114.254 vittime da febbraio 2020. Mentre le persone guarite o dimesse sono 3.122.555 complessivamente: 15.846 quelle uscite oggi dall’incubo Covid.

Ore 17:30, il bollettino della Regione Lazio

1| Oggi su oltre 15 mila tamponi nel Lazio (-2.424) e oltre 16 mila antigenici per un totale di oltre 32 mila test, si registrano 1.675 casi positivi (+212), 19 i decessi (-16) e +1.985 i guariti. Aumentano i casi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i decessi e i ricoveri pic.twitter.com/gDQuLKPIaY — Regione Lazio (@RegioneLazio) April 11, 2021

Coronavirus Italia, aggiornamento del 10 aprile

Ore 18:00, il bollettino della Protezione Civile

Sono 17.567 i nuovi casi di coronavirus in Italia a fronte di 320.892 tamponi effettuati. Sale così ad almeno 3.754.077 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 344, per un totale di 113.923 vittime da febbraio 2020. Mentre le persone guarite o dimesse sono 3.107.069 complessivamente: 20.843 quelle uscite oggi dall’incubo Covid.

Ore 17:30, il bollettino della Regione Lazio

Oggi su oltre 18 mila tamponi nel Lazio (-474) e oltre 18 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si registrano 1.463 casi positivi (+100), 35 i decessi (-12) e +980 i guariti. pic.twitter.com/tYUpun9mmJ — Regione Lazio (@RegioneLazio) April 10, 2021

Coronavirus Italia, aggiornamento del 9 aprile

Ore 18:00, il bollettino della Protezione Civile

Sono 18.938 i nuovi casi di coronavirus in Italia a fronte di 362.973 tamponi effettuati. Sale così ad almeno 3.086.586 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 718, per un totale di 113.579 vittime da febbraio 2020. Mentre le persone guarite o dimesse sono 3.086.586 complessivamente: 26.175 quelle uscite oggi dall’incubo Covid.

Ore 17:30, il bollettino della Regione Lazio

Come riporta la Regione Lazio: “Su oltre 18 mila tamponi nel Lazio (+1.434) e oltre 19 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si registrano 1.363 casi positivi (+123), 47 i decessi (+10) e +1.555 i guariti. Aumentano i casi e i decessi, mentre diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 600. Trend in calo dei casi, rispetto a venerdì della settimana precedente sono 555 in meno. In questa settimana vi è stata complessivamente una riduzione dei casi rispetto alla scorsa pari all’8,4%”.

Coronavirus Italia, aggiornamento del 8 aprile

Ore 18:00, il bollettino della Protezione Civile

Sono 17.221 i nuovi casi di coronavirus in Italia a fronte di 362.162 tamponi effettuati. Sale così ad almeno 3.717.602 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 487, per un totale di 112.861 vittime da febbraio 2020. Mentre le persone guarite o dimesse sono 3.060.411 complessivamente: 20.229 quelle uscite oggi dall’incubo Covid.

Ore 17:30, il bollettino della Regione Lazio

1| Oggi su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (+3.681) e oltre 21 mila antigenici per un totale di oltre 38 mila test, si registrano 1.240 casi positivi (+159), 37 i decessi (-10) e +1.834 i guariti. pic.twitter.com/a1WRUd1n8J — Regione Lazio (@RegioneLazio) April 8, 2021

Coronavirus Italia, aggiornamento del 7 aprile

Ore 17:30, il bollettino della Regione Lazio

Ore 17:30, il bollettino della Protezione Civile

Sono 13.708 i nuovi casi di coronavirus in Italia a fronte di 339.939 tamponi effettuati. Sale così ad almeno 3.700.393 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 627 , per un totale di 112.374 vittime da febbraio 2020. Mentre le persone guarite o dimesse sono 3.040.182 complessivamente: 20.927 quelle uscite oggi dall’incubo Covid. Gli attuali positivi risultano essere in tutto 547.837.

Coronavirus Italia, aggiornamento del 6 aprile

Ore 18:00, il bollettino della Protezione Civile

Sono 7.767 i nuovi casi di coronavirus in Italia a fronte di 112.962 tamponi effettuati. Sale così ad almeno 3.686.707 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 424 , per un totale di 111.747 vittime da febbraio 2020. Mentre le persone guarite o dimesse sono 3.019.255 complessivamente: 21.733 quelle uscite oggi dall’incubo Covid. Gli attuali positivi risultano essere in tutto 555.705, pari a – 14.391 rispetto a ieri.

Ore 17:30, il bollettino della Regione Lazio

Come riporta la Regione Lazzio: “Oggi su oltre 7 mila tamponi nel Lazio (-1.857) e quasi 5 mila antigenici per un totale di oltre 12 mila test, si registrano 1.120 casi positivi (-299), 43 i decessi (+11) e +727 i guariti. Diminuiscono i casi, mentre aumentano i ricoveri e i decessi. Stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 14%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 9%. I casi a Roma città sono a quota 700”.

1| Oggi su oltre 7mila tamponi nel Lazio e quasi 5 mila antigenici per un totale di oltre 12 mila test, si registrano 1.120 casi positivi, 43 i decessi e +727 i guariti. Diminuiscono i casi, mentre aumentano i ricoveri e i decessi. Stabili le terapie intensive pic.twitter.com/xaLlhHuLII — Regione Lazio (@RegioneLazio) April 6, 2021

Coronavirus Italia, aggiornamento del 5 aprile

Ore 18:00, il bollettino della Protezione Civile

Sono 10.680 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +18.025, qui il bollettino). Sale così ad almeno 3.678.944 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 296 (ieri sono stati +326), per un totale di 111.326 vittime da febbraio 2020. Mentre le persone guarite o dimesse sono 2.997.522 complessivamente: 9.323 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +13.511 ). E gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 570.096, pari a + 1.061 rispetto a ieri (quando erano stati +4.180 ).

Oggi su oltre 9mila tamponi nel Lazio (-5.989) e quasi 2mila antigenici per un totale di oltre 11mila test, si registrano 1.419 casi positivi (-104), 32 i decessi (+6) e +806 i guariti”. Lo ha riferito l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. “Diminuiscono i casi e i ricoveri, mentre aumentano le terapie intensive e i decessi – ha aggiunto -, il rapporto tra positivi e tamponi è a 14%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 12%. I casi a Roma città sono a quota 700

Oggi su oltre 9 mila tamponi nel Lazio (-5.989) e quasi 2 mila antigenici per un totale di oltre 11 mila test, si registrano 1.419 casi positivi (-104), 32 i decessi (+6) e +806 i guariti. Diminuiscono i casi e i ricoveri, mentre aumentano le terapie intensive e i decessi. pic.twitter.com/KdK5n5Rocu — Regione Lazio (@RegioneLazio) April 5, 2021

Coronavirus Italia, aggiornamento del 4 Aprile

Ore 18:00, il bollettino della Protezione Civile

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 18.025 nuovi casi di Coronavirus. L’ultimo bollettino registra 326 persone positive decedute. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 250.933. Scendono sia le terapie intensive (-11), che i ricoveri (-57).

Ore 17:00, il bollettino della Regione Lazio

Oggi su oltre 15 mila tamponi nel Lazio (-655) e oltre 22 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si registrano 1.523 casi positivi (-108), 26 i decessi (-1) e +802 i guariti. pic.twitter.com/hP4hNofWDm — Regione Lazio (@RegioneLazio) April 4, 2021

Coronavirus Italia, aggiornamento del 3 Aprile

Ore 17:45, il bollettino della Protezione Civile

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 21.261 nuovi casi di Coronavirus. L’ultimo bollettino registra 376 persone positive decedute. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 359.214. Salgono le terapie intensive (+10), mentre diminuiscono i ricoveri (-215).

Ore 17:00, il bollettino della Regione Lazio

Come riporta la Regione Lazio: “Sono 1.631 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino di oggi 3 aprile. Si registrano altri 27 decessi, secondo l’ultima tabella aggiornata”.

Coronavirus Italia, aggiornamento del 2 Aprile

Ore 18:30, il bollettino della Protezione Civile

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 21.932 nuovi casi di Coronavirus. L’ultimo bollettino registra 481 persone positive decedute. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 331.154. Salgono le terapie intensive (+45), mentre diminuiscono i ricoveri (-245).

Ore 17:00, il bollettino della Regione Lazio

Come riporta la Regione Lazio: “Oggi su oltre 15 mila tamponi nel Lazio (-1.720) e oltre 19 mila antigenici per un totale di oltre 34 mila test, si registrano 1.918 casi positivi (+80), 43 decessi (+10) e +1.782 guariti. Aumentano i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale è al 5%. I casi a Roma città sono a quota mille”.



Coronavirus Italia, aggiornamento del 1 Aprile

Ore 18:30, il bollettino della Protezione Civile

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 23.649 nuovi casi di Coronavirus. L’ultimo bollettino registra 501 persone positive decedute. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 356.085. Scende il numero delle terapie intensive (-29)e quello dei ricoveri (-231).

Ore 17:00, il bollettino della Regione Lazio

Come riporta la Regione Lazio: “Oggi su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (+709) e oltre 20 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si registrano 1.838 casi positivi (+38), 33 i decessi (-5) e +1.808 i guariti, comunica la Regione Lazio al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19, alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato, presenti anche i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù”.

