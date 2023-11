OCCHIO AL FISCHIETTO, Dionisi è l'arbitro di Lazio - Cagliari

Tempo di lettura: < 1 minuto

DESIGNAZIONI ARBITRALI LAZIO CAGLIARI – Sono state pubblicate le designazioni della quattordicesima giornata di Serie A. Stabilita dunque la sestina arbitrale che arbitrerà il match tra Lazio e Cagliari, in programma per le ore 18 di sabato 5 dicembre. Dirige la partita il signor Federico Dionisi della sezione de L'Aquila, assistito da Peretti e Politi. Camplone il quarto uomo, mentre al VAR sarà presente Guida insieme all’Avar Pagnotta.

La sestina completa di Lazio - Cagliari

Arbitro: Dionisi

Assistenti: Peretti e Politi

IV Uomo: Camplone

V.A.R.: Guida

A.V.A.R.: Pagnotta

I precedenti tra la Lazio e l'arbitro Dionisi

L'arbitro Federico Dionisi ritrova i biancocelesti per la quarta volta in occasione di Lazio - Cagliari. Nei tre incroci precedenti il bilancio è di due vittorie e una sconfitta per il club capitolina. L'ultimo risale al 20 agosto scorso, contro il Lecce.