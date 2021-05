L’Europa League della Lazio: le possibili avversarie dei biancocelesti

- Advertisement -

LAZIO EUROPA LEAGUE – Salutata la possibilità di accedere alla Champions League già sabato 15 maggio dopo il Derby perso contro la Roma, la Lazio deve accontentarsi di prendere parte all’Europa League per la stagione 2021-22. Al solito, nella competizione riservata alle prime escluse dalla Champions, non mancano grandi squadre che magari hanno fallito l’appuntamento con la Coppa dalle grandi orecchie per un nonnulla. O per veri e propri suicidi tecnici. È il caso di Napoli e Leicester City in Italia ed Inghilterra. Di seguito andiamo a riepilogare le squadre degli altri campionati già qualificate all’Europa League. Per la stagione in corso la finale si disputerà tra due giorni a Danzica: le contendenti sono Manchester United e Villarreal.

La nuova Europa League 2021/22

Con l’introduzione della Conference League, l’Europa League subirà delle modifiche. La fase a gironi non vedrà più impegnate 48 squadre ma 32, divise in 8 gironi da 4. Prima degli ottavi di finale ci saranno degli spareggi a eliminazione diretta tra le 8 seconde dei gironi di Europa League e le 8 terze di quelli di Champions

L’Europa League 2021/22: le avversarie della Lazio

Italia: Lazio, Napoli

Spagna: Real Sociedad, Betis Siviglia

Inghilterra: Leicester, West Ham

Germania: Eintracht Francoforte, Leverkusen

Francia: Marsiglia, Lione

Portogallo: Braga

Russia: Lokomotiv Mosca (posto che sarebbe della vincitrice della Conference League che, non essendo cominciata, lascia spazio alla settima federazione)