Andreazzoli: "Non mi interessa pensare a chi studia i calendari"

ANDREAZZOLI SARRI INTERVISTA - Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli fresco vincitore al Maradona contro il Napoli, ha espresso in un'intervista la sua opinione sulle critiche mosse da Sarri e Mourinho al calendario.

La risposta di Andreazzoli alle critiche di Sarri e Mourinho

Queste le dichiarazioni di Aurelio Andreazzoli a Radio Anch'io Sport di Rai Radio 1: "Mi astengo dall'inserirmi in mezzo a due personaggi ai quali piace entrare nel dibattito dell'opinione pubblica. Non mi interessa molto stare a pensare a chi studia i calendari, io non ci capisco niente. Preferisco concentrarmi sul mio lavoro".