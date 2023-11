Bonanni: "Se reputi Immobile il capitano dell'Italia, lo convochi"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO IMMOBILE BONANNI INTERVISTA - L'ex calciatore Massimo Bonanni ha espresso la sua opinione sulla mancata convocazione in Nazionale di Ciro Immobile in un'intervista.

Bonanni: "Partite importanti, non puoi non convocare Immobile"

Ecco le parole di Massimo Bonanni a TMWRadio: "Per l'importanza che ha questa serie di partite credo che doveva convocarlo. Per me rimane un giocatore importante e andava messo nei 24-25. Se lo reputi il capitano, tu lo convochi. Poi se non lo fai giocare è un altro discorso. In questa settimana non puoi non convocarlo".