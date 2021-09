Castroman: “Quella rete è rimasta nel cuore di tutti”

- Advertisement -

LAZIO INTERVISTA CASTROMAN – Un gol all’ultimo secondo, in un derby, per rimanere nel cuore dei tifosi della Lazio. Martin Castroman, raggiunto e intervistato per il ‘match program’ biancoceleste, ha raccontato la sua esperienza nella stracittadina romana.

Castroman ricorda il derby di Roma

“Ho solo ricordi bellissimi del derby di Roma. E’ una stracittadina particolare: è una gara magnifica, noi calciatore sapevamo che vincere quella partita era un po’ come vincere lo Scudetto. Anche quando la stagione non andava bene, il derby poteva rappresentare il riscatto dell’annata. La partita con la Roma era considerata a parte rispetto alle altre, era una partita speciale ed i tifosi la rendevano ancora più bella grazie a delle coreografie bellissime. Dentro lo stadio la spinta dei tifosi era fortissima, per me è stato un derby importante come quello tra Boca e River, la città si paralizza allo stesso modo”.

Il gol contro la Roma

“Quel gol ci rimise in gara all’ultimo minuto. Se la Roma avesse vinto quella partita, avrebbe praticamente vinto già lo Scudetto. Sarebbe stato brutto vedere il giro di campo di festeggiamenti della Roma dopo un derby. Quando sono entrato stavamo perdendo 2-0 e nella mia testa c’era solo il pensiero di segnare. Dovevamo pareggiare a tutti i costi quella gara. Segnai un bellissimo gol, presi il pallone con l’esterno destro ed il pallone è uscito come un missile verso la porta, nessuno riuscì a fermarlo. Visto dalla mia prospettiva sembrava che il pallone non entrasse mai in porta, quei secondi sono stati incredibili e mi vengono ancora i brividi. I miei compagni mi portarono sotto la curva, ma io ancora non mi ero reso conto di quello che avevo fatto. Dopo venti anni mi chiamano ancora alcuni tifosi della Lazio, quella rete è rimasta nel cuore di tutti: solo ora sto capendo cosa è successo quella sera”.

Sul derby in scena domani

“I derby di Roma sono sempre speciali e non si sa mai come andrà a finire. Ora più che mai la Lazio è più forte della Roma, ma le stracittadine si devono giocare e vincere. E’ una partita diversa e speciale per tutti. Quando si gioca un derby il cuore batte sempre più forte ed ogni sensazione può rovesciarsi completamente dopo 90 minuti. Spero che la Lazio vinca perché il mio cuore si è fermato a Roma: i tifosi biancocelesti mi hanno fatto sentire speciale. Ho avvertito sensazioni uniche. La Lazio ed il Velez sono le due squadre che mi hanno accolto alla grande, così come i tifosi. Mi sento sempre a Roma, in goni derby e in ogni partita. Mi immagino di essere lì provando a mettere con lo spirito il pallone in porta per far vincere la Lazio”.

