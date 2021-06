Cessione Salernitana: ecco entro quando la modifica al Trust

- Advertisement -

SALERNITANA – Il tempo per scegliere è terminato per Claudio Lotito. Il numero uno biancoceleste deve risolvere al più presto la questione multiproprietà che riguarda la Salernitana. Entro sabato 3 luglio alle ore 20, bisognerà modificare la proposta di Trust che non ha ancora convinto la Federazione. Se la proposta dovesse essere nuovamente rifiutata, si provvederà alla convocazione di un Consiglio federale entro il 7 luglio che dovrà pronunciarsi sull’eventuale esclusione del club granata dalla Serie A.

Salernitana, soluzione Bling Trust

Sulle pagine de Il Messaggero, a parlare positivamente del “blind trust” è stato anche Gianluca Garbi, amministratore di Banca Sistema: “Il trust non è una scorciatoia per nascondere qualcosa. Viene utilizzato da sempre ed è uno strumento serio”.