Cucchi: "Immobile? Spero sia solo uno sfogo"

CUCCHI IMMOBILE - Riccardo Cucchi ha commentato l'intervista rilasciata da Ciro Immobile a Il Messaggero. L'attaccante della Lazio, nonché capitano, non ha usato mezzi termini. Ha detto di essere stato ferito e di vacillare, ora, di fronte all'Arabia. Questa la risposta, via Twitter, del noto giornalista sportivo.

"Ci sta che un giocatore non attraversi un buon momento. Ci sta che venga criticato. Non è accettabile che venga offeso come è avvenuto, almeno sui social. E in pochi hanno sottolineato il rifiuto dei soldi arabi per rimanere alla Lazio. Spero sia solo uno sfogo".

