Fiore: "Luis Alberto adesso è il leader della Lazio, su Sarri..."

FIORE LAZIO INTERVISTA - Stefano Fiore, che si è espresso sulla situazione attuale della Lazio in un'intervista.

Fiore: "Sarri bravissimo allenatore, ma non è per le mezze misure"

Ecco il pensiero di Stefano Fiore sulla Lazio e, nello specifico, su Maurizio Sarri a TvPlay: "È un bravissimo allenatore, ma con qualche limite caratteriale, non è per le mezze misure. Alla Juve avrebbe voluto cambiare tutta la difesa ma alla fine hanno mandato via lui".

Su Kamada

"Può capitare che giochi meno per un periodo: lui è stato preso per le sue caratteristiche di centrocampista d’inserimento. Kamada è un buon giocatore, forse sta impiegando troppo a capire il gioco di Sarri".

Su Luis Alberto

"L’eventuale cessione di Luis Alberto sarebbe stato un problema per la Lazio. Non credo che non piacesse a Sarri, forse non riusciva ad inserirlo nei suoi schemi. Ora è un giocatore molto diverso da quello dei primi mesi di Sarri. L’allenatore voleva mandarlo via perchè non riusciva ad utilizzarlo. Senza Milinkovic, lo spagnolo è diventato il leader della Lazio".