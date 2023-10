Guendouzi: "Importante mantenere la concentrazione"

Tempo di lettura: 2 minuti

GUENDOUZI LAZIO FIORENTINA PRE PARTITA - A pochi attimi dal fischio d'inizio di Lazio - Fiorentina ha parlato Matteo Guendouzi. Ecco di seguito le dichiarazioni del centrocampista biancoceleste nel pre partita del match valido per la decima giornata di Serie A.

Guendouzi: "Dobbiamo partire bene, se giochiamo come sappiamo..."

Matteo Guendouzi ha affermato nel pre partita di Lazio - Fiorentina a Sky Sport: "Se giochiamo come sappiamo possiamo battere tante squadre. L'importante sarà mantenere la concentrazione".

Sul match contro la Fiorentina

"Sarà una partita difficile contro una grande squadra con ottimi giocatori e un buon allenatore. Ma noi dobbiamo concentrarci su quello che dobbiamo fare noi e non su di loro. Dobbiamo partire bene oggi. Non abbiamo giocato bene le ultime partite e quindi dobbiamo partire forte per costruire la nostra fiducia e giocare come abbiamo fatto con Sassuolo e Atalanta".

Sull'ambientamento alla Lazio

"Mi sento a mio agio giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. Sto migliorando tanto e sto imparando molte cose dall'allenatore e dalla squadra. Le ultime 6/7 partite sono state migliori rispetto a inizio stagione, dobbiamo continuare così e faremo buone cose".

Le parole di Guendouzi a Dazn prima di Lazio - Fiorentina

"Sappiamo che non abbiamo fatto bene contro il Feyenoord, siamo molto arrabbiati. Vogliamo far vedere ai nostri tifosi quali siamo. Nelle ultime partite abbiamo fatto meglio, dobbiamo stare concentrati su ciò che dobbiamo fare".

Le parole di Guendouzi ai microfoni ufficiali biancocelesti

"Serve una vittoria importante contro una squadra forte. Bisognerà dare il massimo per ottenere un successo contro la Fiorentina. È una delle migliori in Italia e in Europa ed è partita molto bene. Sappiamo però che se giochiamo da squadra possiamo batterli anche se hanno dei giocatori molto importanti e pericolosi":

Sull'impatto con la Serie A

"Mi sto trovando molto bene in Serie A, non pensavo di poter avere un impatto così importante con l’Italia. Voglio continuare a far bene e a migliorare già a partire da stasera. Voglio aiutare la squadra a guadagnare posizioni e far meglio partita dopo partita".