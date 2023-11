Guendouzi: "Bisogna saper fare scelte di carriera importanti"

Tempo di lettura: < 1 minuto

GUENDOUZI LAZIO - Matteo Guendouzi vivrà oggi il suo primo derby. È arrivato nella capitale in estate, dopo aver militato per diverse stagioni con la maglia del Marsiglia. Intervistato da Telefoot, ha raccontato la scelta di arrivare alla Lazio.

Lazio, Guendouzi parla della scelta di lasciare Marsiglia

"Bisogna saper fare scelte di carriera in momenti importanti. Quando ho firmato per il Marsiglia è stato per Pablo Longoria e Sampaoli. Loro mi hanno proposto un progetto e mi hanno raccontato tante cose, che poi sono state trascritte nella prima stagione. Successivamente però, col passare del tempo, non mi sentivo più adatto a quella situazione. Purtroppo negli ultimi sei mesi della seconda stagione le cose non erano più le stesse, c’era molta instabilità. Abbiamo cambiato allenatore tante volte nell'arco di due anni e non c'è stata continuità".