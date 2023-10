Ag. Guendouzi: "Matteo è stato proposto da Sarri alla Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

GUENDOUZI SARRI LAZIO - Matteo Guendouzi è arrivato in estate alla Lazio dal Marsiglia. Del suo trasferimento caldeggiato da Maurizio Sarri, ospite di Sportitalia, ha parlato l'agente Stefano Antonelli.

Guendouzi alla Lazio su consiglio di Sarri: le parole dell'agente Antonelli

"La Lazio cercava un sostituto per Milinkovic-Savic,. Hanno esplorato molteplici situazioni, Sarri ha avuto un ruolo fondamentale nell'individuare le diverse soluzioni possibili. A un certo punto ho fatto questa proposta che è stata valutata molto positivamente dai biancocelesti. È stata anche un'opportunità in generale che la Lazio ha saputo cogliere con i giusti costi. Poi lui è un carismatico, che quando sta in campo si fa sentire a prescindere dal momento, nel quale ci possono essere delle prime difficoltà legate al messaggio tattico che l'allenatore vuole trasmettere. Sappiamo quanto il tecnico sia uno estremamente attento a questo aspetto".

RIMANI AGGIORNATO SULLA LAZIO CON NOTIZIE DIRETTAMENTE SUL TUO SMARTPHONE: CLICCA QUI