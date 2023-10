Juventus, Rabiot: "La Lazio lotterà per un posto in Champions League"

Tempo di lettura: < 1 minuto

RABIOT LAZIO CHAMPIONS LEAGUE - La Serie A continua ad essere avvincente. Comanda l'Inter, inseguono le altre. Le romane e il Napoli hanno avuto qualche difficoltà di troppo in questo inizio di stagione, ma, come sottolineato da Adrien Rabiot in un'intervista rilasciata a Rmc Sport, quello italiano è un "campionato che attira buoni calciatori da qualsiasi parte". Ecco, qui di seguito, le parole del centrocampista della Juventus, che ha citato anche la Lazio tra le candidate a un posto nella prossima Champions League.

Corsa Champions League: Rabiot inserisce la Lazio

"Da diverse stagioni, dopo il Covid, c'è stata una rinascita. È un campionato che attira buoni giocatori da qualsiasi parte. Ci sono l'Inter, il Milan, la Juve, le romane, l'Atalanta, il Napoli: tutte squadre che lottano per i quattro posti Champions. È una sfida conquistare lo scudetto, sono felice di evolvermi lì perché mi piacciono le sfide. Più giocatori bravi ci sono, più è complicato, più amo giocare".

