J. Lukaku: “Spero di convincere Sarri”

LAZIO INTERVISTA LUKAKU – Dopo una stagione all’Anversa, per Jordan Lukaku è tempo di tornare alla casa base, alla Lazio. Le intenzioni della società belga, infatti, sembravano propendere verso il riscatto, ma così non è stato e ora il fratello di Romelu si ritroverà a Roma con un nuovo allenatore: Maurizio Sarri. In un’intervista rilasciata a Il Messaggero, l’esterno sinistro ha rivelato che partirà per Auronzo di Cadore, speranzoso di giocarsi le sua chances con il ‘Comandante’.

Le parole di Jordan Lukaku

“Quando sbarcai a Roma nel 2016, i tifosi dicevano di aver preso il Lukaku sbagliato perché venivo da un Europeo in cui non avevo giocato bene. Non ho ancora parlato con Sarri, ma mi piacerebbe tanto lavorare con lui. Mi farebbe crescere e io credo di poter essere utile. Intanto torno sicuro. La Lazio mi ha chiamato e mi ha detto di presentarmi a Formello il 10 luglio. Poi partirò per Auronzo e magari convincerò il tecnico”.