Rodgers: "Risultato deludente. Lazio squadra di ottimo livello"

LAZIO CELTIC RODGERS CONFERENZA - Brendan Rodgers, allenatore del Celtic, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro la Lazio.

Lazio - Celtic, le parole di Brendan Rodgers a fine partita

Sei deluso dalla risultato di questa sera?

“Risultato deludente, non siamo riusciti a essere determinati sotto porta e poi nel finale di partita siamo calati fisicamente e abbiamo subito due gol. I giocatori hanno dato tutto, ho visto l’impegno di tutti. Peccato non poter continuare nella nostra campagna europea".



Quale squadra può andare più avanti in questo gruppo?

“L’Atletico Madrid è la squadra che ha più esperienza e maggiori qualità. Ma anche Lazio e Feyenoord sono squadre di ottimo livello, poi dipenderà anche dalle altre squadre che passeranno il turno".



L’ultima partita potrebbe determinare l’esito finale del girone, che importanza ha per lei?

“Sarebbe davvero importante per noi terminare bene, soprattutto per i tifosi che ci hanno dato sempre il 100% del loro sostegno. Per questo sarebbe bellissimo vincere in casa".