Fiore: "Immobile è indispensabile, è un totem per la Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO FIORE INTERVISTA - Stefano Fiore, ex calciatore della Lazio, ha commentato il fondamentale successo contro il Celtic e, in particolare, il momento di Immobile.

Fiore: "Ho visto Sarri sempre sereno nelle dichiarazioni su Immobile"

Ecco il pensiero di Stefano Fiore, espresso in collegamento a Tv Play: "Non ero tra quelli che criticava Immobile, anzi. Bisognava aspettarlo. Si sa che gli attaccanti sono criticati se non fanno gol. Immobile è un totem per la Lazio, va coccolato. I suoi problemi erano legati solo alla condizione fisica. Il primo gol è stato da opportunista vero, mentre il secondo l’ha fatto da vero campione".

Sulle differenze tra Immobile e Vlahovic

"A differenza di Vlahovic, in conferenza stampa lui ha detto che solo un tipo di critiche gli hanno dato fastidio e questo ci sta. Ma dopo il gol segnato non ha fatto nessun gesto. Questo dimostra la maturità di Immobile, mentre l’esultanza di Vlahovic lascia un po’ di amaro in bocca. Se non continui a segnare, sai che questi gesti possono ritorcersi contro".

Su Sarri e Immobile

"Immobile è indispensabile, ma è giusto che il tecnico lo gestisca in maniera differente se non lo vede bene. Ho visto Sarri sempre sereno nelle dichiarazioni su Immobile, non ci ho mai visto nulla di irrispettoso. Martedì con il Celtic, secondo me, hanno avuto ragione entrambi: Sarri perché ha cambiato la gara con l’ingresso di Immobile, e quest’ultimo che ha risposto da campione”.