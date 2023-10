Gasperini: "Problemi con i tifosi della Lazio nati da episodi arbitrali"

Tempo di lettura: < 1 minuto

GASPERINI INTERVISTA - Gianpiero Gasperini ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Tra i tanti temi toccati anche i problemi con alcune tifoserie, tra cui quella biancoceleste.

Lazio, le parole di Gasperini

"Mai avuto problemi con i tifosi. Con Fiorentina e Lazio tutto è nato da episodi in campo: per rigori dati o non dati. In questi anni l'Atalanta ha dato molto fastidio e ha subito decisioni inspiegabili".