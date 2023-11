Orsi: "Questa Lazio è meno prevedibile della scorsa stagione"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ORSI INTERVISTA - L'ex portiere della Lazio, Fernando Orsi, esprime il suo giudizio sulla stagione attraversata dai biancocelesti e, in particolare, su Immobile.

Orsi: "Immobile per me è sempre titolare, Sarri lo preserva"

Queste le dichiarazioni rilasciate da Fernando Orsi in vista di Bologna-Lazio a TvPlay: "Rispetto all’anno scorso Sarri ha cambiato qualcosa, ma non volutamente per questione di calciatori che ha a disposizione, sia quanti sono ma anche per caratteristiche. Ci vorrà un po’ di tempo ancora, ma a me piace perché questa squadra più, magari sembra essere meno bella, ma è molto meno prevedibile rispetto a quella passata. E in più ci sono tante alternative".

Su Immobile

"Si vede che Immobile è un po’ triste, è vero, ma è anche normale per uno come lui abituato ad essere al centro di tutto quel che riguarda la Lazio. Non c’è niente di più comprensibile davanti a una situazione del genere, lui sono sette anni o forse più che segna valanghe di gol ed è determinante, ma non può fare 38 gare su 38 come ha sempre fatto, con la stessa intensità. Ciro mi sembra sia anche un ragazzo molto sensibile e queste cose le sente a maggior ragione".

Sull'attuale ruolo di Immobile

"Non ce ne sono come Ciro, se fosse per me sarebbe sempre titolare e a mio modo di vedere anche Sarri la vede così, solo che non si possono fare tutte le partite e il tecnico, soprattutto adesso che ha un’alternativa valida, da un certo punto di vista lo preserva. Ciro si deve rendere conto che se si riposa ogni tanto non svaluta certo quello che ha fatto anzi, se riesce ad entrare in dinamiche diverse e si adatterà a questo ruolo, diventerà ancora più importante".