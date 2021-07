Bologna, Mihajilovic: “Orsolini ha qualità ma a volte è troppo discontinuo”

- Advertisement -

ORSOLINI MIHAJILOVIC LAZIO – La Lazio continua a cercare esterni offensivi per il gioco di Sarri. Con Correa sempre più vicino al Psg, gli obiettivi del mercato biancoceleste sono Brandt e Orsolini, entrambi molto apprezzati da Maurizio Sarri. Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajilovic ha parlato del talento di Orsolini in conferenza stampa. L’allenatore rossoblu ha voluto esaltare le qualità tecniche del giocatore ma non ha risparmiato qualche critica sulla sua continuità di rendimento.

Le critiche di Mihajilovic

“Orsolini ha grandi qualità e fiuto del gol ma a volte è discontinuo e poco concentrato. Se migliora può giocare dove vuole, sta diventando uomo e questo può dargli grandi vantaggi”.