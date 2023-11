Patric: "Sono felice alla Lazio. Vi racconto il mio sogno"

Tempo di lettura: 2 minuti

PATRIC LAZIO INTERVISTA - Non ha lasciato nulla intonso Patricio Gabarron Gil, meglio conosciuto come Patric. Il difensore della Lazio, in un'intervista a Radio Radio, ha toccato diversi temi.

Lazio, l'intervista a Patric

"Il mio sogno è continuare a giocare a questi livelli. Mi piacerebbe essere convocato in nazionale, anche una volta sola. Alla Lazio, comunque, sono felice. Voglio stare tanti anni a Roma. Ormai sono qui da otto anni, questo è il nono. Sono arrivato che ero un bambino e ora sono un uomo".

Un pensiero su Sarri

"Io rispetto agli altri compagni non ho sofferto tanto, venivo da un tipo di gioco non uguale. sono stato nove anni al Barcellona e il gioco era molto simile. Mi sono trovato subito bene. Ha un modo particolare, ci vuole tempo. Non è stato facile, ma sicuramente meglio rispetto agli allenatori".

E un altro su Simone Inzaghi

"Il suo è un calcio più a uomo, quello di Sarri è più tattico e organizzato con un modo di gioco che ha creato. Ha un modo suo di difendere e attaccare, è la prima volta che vedo un gioco così".

I nuovi acquisti della Lazio

"Castellanos ha fame e carattere. Guendouzi ci dà tanta energia in mezzo al campo: avevamo bisogno di calciatori così. Kamada ha tanto talento. Rovella è un vertice basso di quelli che piacciono a me, sta sempre ben posizionato e penso sia fortissimo. Crescerà e sarà appetibile anche per la Nazionale Italiana. Isaksen ha un talento incredibile. Calcia bene in porta. Adesso ha davanti Felipe Anderson, ma in futuro dirà la sua".

Da Milinkovic-Savic a Luis Alberto

"Luis Alberto si è caricato la squadra sulle spalle, è giusto il merito che gli riconoscono i tifosi. Si è guadagnato tutto quello che sta ricevendo, è un piacere averlo in squadra".

La marcatura di Lukaku al derby

"Che devo dire, si sa che giocatore è. Ho cercato di fare il meglio. Siamo stati bravi sia io sia Romagnoli a non dargli tante occasioni, eccetto i primi quindici minuti abbiamo fatto una buona gara a livello difensivo. Il derby sappiamo cosa rappresenta per il nostro popolo e la nostra città".

La chiosa è sulla lotta Champions

"Se la Lazio è in corsa? Ovvio".