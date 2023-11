Caicedo: "La mia squadra del cuore è la Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

CAICEDO LAZIO - La Lazio non ha dimenticato Felipe Caicedo e viceversa. Il graffio dell'attaccante ecuadoriano ha lasciato a Roma ricordi indimenticabili. E Felipanther non perde occasione per ricordarlo. Intervistato da EuroFoot, ha specificato che quella capitolina è la squadra del suo cuore".

Lazio, un'altra dichiarazione d'amore di Caicedo

"Mercato? Poter tornare in Europe, magari in Italia, sarebbe meglio. La squadra del mio cuore è la Lazio. Lì mi trovavo a mio agio: è la squadra che seguo più da vicino. Seguo anche il Barcelona da Guayaquil, la tifavo da piccolo ed è quella più importante in Ecuador".