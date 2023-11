Sarri in conferenza: "Segniamo meno, difficile capire il perché"

Tempo di lettura: 2 minuti

SARRI BOLOGNA LAZIO CONFERENZA - La Lazio cade contro il Bologna nel match dello Stadio Renato Dall'Ara. Nella conferenza stampa post partita, l'allenatore dei biancocelesti Maurizio Sarri ha commentato la sconfitta.

Le parole di Sarri nella conferenza post Bologna-Lazio

Maurizio Sarri ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nella conferenza stampa post Bologna-Lazio: "Mi aspettavo più furia nell’attaccare, anche in modo più scomposto. Siamo una squadra scadente sotto alcuni punti di vista, è abbastanza evidente".

Sulla sconfitta contro il Bologna

"Il primo tempo abbiamo avuto la supremazia territoriale, 71 a 29. Il Bologna fa possesso palla nella sua area di rigore. Primo tempo sugli stessi livelli di Reggio Emilia. Non abbiamo trovato il gol e lo abbiamo preso a inizio secondo tempo. Siamo stati poco cattivi e l'area di rigore avversaria era riempita male. C’è mancata la reazione dopo lo svantaggio, più feroce.

Sulle difficoltà nel segnare

"A livello di gioco stesso primo tempo di Reggio Emilia. Stiamo segnando meno ed è difficile capire perché. Se entra il palo di Castellanos è gol perché non c’era niente. Abbiamo meno facilità nel trovare il gol. Difficile dia capire visto che gli attaccanti sono gli stessi".

Sulle condizioni di Marusic

"Marusic ha un taglio sul tendine d’Achille, è molto gonfio. Ha provato a rientrare ma non ce la poteva fare. Non ho idea se martedì ci sarà".

Su una Lazio svogliata

"La squadra è tutt'altro che svogliata. La squadra fa un primo tempo di questa qualità e poi si spegne. Stai cercando di 'zillare' e tirare fuori qualcosa che non esiste. Io non posso farci niente. E' stato il miglior primo tempo insieme a quello di Reggio Emilia con il Sassuolo".

Sul Bologna

"Il Bologna è forte, l'unica partita che non meritava di vincere è stasera. Ha fatto solo un'occasione. Il Bologna mi piace, ha qualità di palleggio ma quest'oggi non ha fatto una buona gara".

Sull'arbitraggio

"Se si perde e si parla dell'arbitro. Non ci sono episodi clamorosi, mezzo rigore su Castellanos ma così si va a trovare alibi per tutti. Non parlerei dell'arbitro stasera".

Su Luis Alberto affaticato

"Pensavo di farlo riposare 25/30 minuti ma siamo andati sotto e diventa difficile levare il giocatore più qualitativo. O lo lasci addirittura a casa e non lo porti nemmeno in panchina".