Provedel: "Nostra gara non male, ma potevamo fare di più"

Tempo di lettura: 2 minuti

PROVEDEL BOLOGNA LAZIO POST PARTITA - Il Dall'Ara si conferma un tabù per la Lazio, che cade 1-0 contro il Bologna. Nel post partita Ivan Provedel ha espresso tutta la sua delusione per il ko accusato dai biancocelesti.

Provedel: "Siamo partiti col giusto approccio, ci sono da dare i meriti al Bologna"

Queste le parole di Ivan Provedel a Sky Sport dopo il triplice fischio di Bologna-Lazio: "Siamo partiti molto bene, l’approccio è stato giusto, non abbiamo concesso nulla, hanno fatto un tiro che era il loro gol".

Sulla sconfitta contro il Bologna

"La gara nostra non è stata male, per la squadra che vogliamo essere e che vogliamo diventare non è concepibile subire un gol del genere. Ci sono da dare i meriti a loro ma non è tutto da buttare. Questo è il calcio, quando hai dominio e giochi nella metà campo avversaria per 45’ e crei ma non abbastanza, la devi sbloccare. Potevamo fare qualcosa di più".

Sul livello del Bologna

"Loro si difendono molto bene, se tieni la palla in questo modo devi fare qualcosa in più. Non puoi fare 90’ di supremazia, quando ce l’hai devi verticalizzare. Qualcuno può pensare che il Bologna non sia di livello come Feyenoord e Roma ma il campo e la classifica dicono altro, noi non pensiamo questo".

Sugli obiettivi della Lazio

"Qualsiasi partita è fondamentale, vogliamo rigiocare in Champions anche l’anno prossimo. Faremo il nostro meglio anche martedì, come spirito stiamo crescendo, oggi abbiamo pagato per aver sbagliato poco quando prima sbagliavamo di più."

Le parole di Provedel a Dazn

Ivan Provedel ha dichiarato a Dazn: "C’è rabbia perché abbiamo fatto un primo tempo di livello ma non abbiamo concretizzato. Abbiamo preso gol nell’unica occasione che abbiamo concesso. Non avere l’approccio giusto capita ma a non deve capitare, non ce lo possiamo permettere. Una partita ti deve far rosicare ma non ti può condizionare in negativo, altrimenti non puoi ambire a certi livelli".

Le dichiarazioni di Provedel ai microfoni ufficiali biancocelesti

"Martedì io mi auguro che l’Olimpico sia tutto pieno per noi, è un momento in cui noi stiamo crescendo e lavorando duro. Visto il risultato di oggi potrebbe mancare un pizzico di entusiasmo, ma i nostri tifosi sanno come aiutarci per fare una grande partita".

Sull'episodio di Castellanos

"Da distante faccio fatica a dire cosa è stato, poi se gli arbitri si sono parlati o meno questo non lo so. Io sono sempre in buona fede e mi auguro che abbiano visto bene. Mi sembra solo di aver visto qualche cartellino giallo un po' 'facilino' nei nostri confronti, ma magari mi sbaglio".