Zaccagni: "Momento difficile. Al prossimo anno chiedo..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

ZACCAGNI INTERVISTA - Mattia Zaccagni ha parlato del difficile momento vissuto dalla Lazio. Nonostante il passaggio del turno in Champions League e Coppa Italia, i biancocelesti stanno faticando in campionato. L'Arciere è intervenuto sulle frequenze di Lazio Style Radio con un'intervista in occasione della cena di Natale del club: ecco, qui di seguito, le sue parole.

Lazio, l'intervista a Zaccagni

"Viviamo un periodo un po’ così per noi. Abbiamo raggiunto gli ottavi di Champions e i quarti di Coppa Italia, ma dobbiamo riprendere il cammino anche in campionato. Al nuovo anno chiedo la stagione che abbiamo fatto lo scorso anno, soprattutto a livello caratteriale. Servirà tanto lavoro per rimettersi in sesto. Cosa vorrei trovare sotto l’albero? Cerco continuamente la felicità che in noi giocatori cambia molto da domenica a domenica, da partita a partita. Più vinciamo più sono felice".