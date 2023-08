Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO PRIMAVERA ESORDIO - La Lazio ricorda sui propri canali social ufficiali l'appuntamento della Primavera, il cui cammino sta per iniziare. Domani, 26 agosto 2023 alle ore 11:00, la formazione allenata da Sanderra scende in campo per l'esordio in campionato contro l'Atalanta.

