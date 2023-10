Eleonora Goldoni: "La mia Lazio può arrivare lontano"

Tempo di lettura: < 1 minuto

ELEONORA GOLDONI LAZIO WOMEN INTERVISTA - Eleonora Goldoni, stella della Lazio Women, è tornata a parlare. L'attaccante biancoceleste ha sottolineato l'ottimo momento vissuto dalla squadra, sostenendo come le capitoline possano sognare in grande. Di seguito le parole rilasciate nell'intervista a Be.Pi.Tv.

Lazio Women, l'intervista a Eleonora Goldoni

"Era veramente importante per noi portare a casa l'ultima vittoria. Sono estremamente orgogliosa della squadra, che è riuscita a rialzarsi dopo l’1-0 di svantaggio e ha portato a casa la prestazione. Questa Lazio può arrivare veramente lontano, perché è una squadra veramente forte e completa. Tante volte chi parte dalla panchina cambia le partite, perché in realtà siamo un tutt’uno. Ogni volta lo dimostriamo. Alla fine del primo tempo il mister ci ha risvegliato, perché avevamo la testa bassa. Dobbiamo crederci in tutti i 95 minuti di gara. Una partita è lunga e mai dire mai. Può iniziare e terminare il primo tempo in un modo, ma poi siamo uscite nel secondo tempo, eravamo un’altra squadra e ci abbiamo creduto. Siamo forti e queste prestazioni, questi accaduti, lo dimostrano".