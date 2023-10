Parolo: "La Lazio ha perso consapevolezza. Con la Fiorentina..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO FIORENTINA PAROLO INTERVISTA - Lunedì 30 ottobre, la Lazio se la vedrà con la Fiorentina all'Olimpico. L'ex centrocampista biancoceleste Marco Parolo ha parlato a Radio Bruno, dicendo la sua sulla sfida.

Lazio - Fiorentina, le parole di Marco Parolo

"Mi aspetto una sfida interessante anche dal punto di vista tattico. Sono due squadre che amano tenere il pallone e giocare. Non penso che la squadra di Sarri abbia la consapevolezza e le certezze dell'anno scorso. Giocare ogni tre giorni è una fatica per la Lazio. Giocare il lunedì sera può essere un vantaggio per la squadra di Sarri. Italiano deve essere bravo a gestire la pressione e le ripartenze della Lazio".

"Italiano per me è un grande allenatore, che trova soluzioni nuove e per far crescere i giocatori. Il problema della Fiorentina se vuole rimanere in alto sono i pochi goal degli attaccanti. Bonaventura sta facendo benissimo, Nico è in forma strabiliante in questo momento ma non credo che loro due possano colmare l'assenza dei goal da parte delle punte".