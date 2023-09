Di Lorenzo elogia Immobile: "Il capitano perfetto per gli azzurri"

Tempo di lettura: < 1 minuto

DI LORENZO IMMOBILE CAPITANO ITALIA - L'Italia pallonara è pronta a vivere un'altra notte di passione. A San Siro arriva l'Ucraina, in un match praticamente da dentro o fuori in vista di Euro 2024. Intervenuto in conferenza stampa, Giovanni Di Lorenzo ha elogiato le qualità di Ciro Immobile come capitano azzurro.

Italia, Di Lorenzo elogia il capitano Immobile

"Siamo una squadra forte e con qualità. La disponibilità è la base di tutto, dobbiamo essere bravi a metterla in campo. Sulla fascia da capitano, penso che Immobile sia un grande calciatore e una grande persone: è il capitano perfetto per noi. E' giusto che la fascia sia sua".

