Ora è ufficiale: l'Europeo 2032 tornerà in Italia. Ok alla candidatura con la Turchia

Tempo di lettura: < 1 minuto

EUROPEO 2023 ITALIA TURCHIA - Era nell'area, ora è ufficiale. Dopo Italia '90 e qualche gara della competizione itinerante del 2021, l'Italia torna a ospitare un Europeo. Lo farà assieme alla Turchia nel 2023, come da accordi. L'Uefa ha accettato la candidatura delle due federazioni, anche se le modalità saranno chiarite col passare degli anni.

Europeo 2032, Italia e Turchia insieme: è ufficiale

Rimarranno da decidere, soprattutto, le sedi. Come raccontato da Gazzetta.it, le due federazioni avranno tre anni per operare la scelta. L'ipotesi più probabile va verso l'equità: cinque stadi italiani e altrettanti turchi. Ma qualora il format della competizione dovesse cambiare, e le squadra di conseguenza aumentare, gli impianti potrebbero salire a sei. Per ora l'Italia ha inserito dieci città da tenere sotto osservazione: Roma, Milano, Torino (Stadium), Napoli, Genova, Bari, Bologna, Firenze, Verona e Cagliari. Palermo è la prima sostituta. Nei prossimi tre anni, tuttavia, il dossier potrebbe essere aggiornato. Non resta che attendere. Mancano ancora nove anni, ma da oggi una cosa è certa: l'Italia tornerà a vivere una grande competizione calcistica.

RIMANI AGGIORNATO SULLA LAZIO CON NOTIZIE DIRETTAMENTE SUL TUO SMARTPHONE: CLICCA QUI