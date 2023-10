Marchegiani: "Si gioca troppo, sono d'accordo con Sarri"

Tempo di lettura: < 1 minuto

MARCHEGIANI SARRI - Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio, è tornato su uno dei temi più cari a Maurizio Sarri: il calendario. L'allenatore biancoceleste nelle scorse settimane ha addirittura minacciato di lasciare la panchina qualora le cose non dovessero cambiare. Intervenuto a Sky Calcio Club, l'opinionista si è detto d'accordo.

Calendario fitto: Marchegiani è d'accordo con Sarri

"Da ex calciatore sono d'accordo con Sarri. Si gioca troppo".

Sulla lotta Champions League

"Sia per la Lazio sia per la Roma c'è lo spazio per rientrare in corsa. Anche se non ho visto in nessuna delle due miglioramenti tali da far pensare che possano colmare il gap con le altre, non solo di punti ma anche di efficacia".

