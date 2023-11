Lazionali, Kamada a segno col Giappone nel 5-0 alla Birmania

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO KAMADA GOL GIAPPONE BIRMANIA - Daichi Kamada ha segnato un gol nella sfida tra Giappone e Birmania, valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali e terminata 5-0 per i nipponici. Dopo la rete del vantaggio firmata da Ueda, il centrocampista della Lazio ha timbrato il 2-0. Il club biancoceleste ha immediatamente condiviso un post in suo omaggio su Twitter. "Kamada in gol con la Nazionale. Bravo Daichi!".

Kamada in gol col Giappone: i complimenti della Lazio