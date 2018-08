BARI. Lotito non accetta la vittoria di De Laurentiis: “E’ stata fatta una scelta politica”

BARI DE LAURENTIIS INTERVISTA LOTITO – Non sono bastati impegno, dedizione e la promessa di metterci, oltre agli investimenti, il cuore: il Bari calcio andrà ad Aurelio De Laurentiis che ha vinto, in extremis, l’agguerrita concorrenza del patron laziale Claudio Lotito. Il numero uno biancoceleste non ha ancora digerito il boccone e in un’intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno ha esternato tutta la sua amarezza: queste le sue dichiarazioni.

BARI – “Quella del sindaco è stata una scelta politica. Non mi sentivo in competizione con nessuno. Se dobbiamo vedere esperienze e risultati, parlano gli ultimi anni. Non sono abituato a fare la comparsa. Se avessi saputo di non servire, non avrei partecipato. E anche il presupposto che la Salernitana mi impediva di prendere il Bari, non risponde al vero”.