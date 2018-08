CALCIOMERCATO. Djavan Anderson verso la Salernitana

CALCIOMERCATO LAZIO SALERNITANA – Djavan Anderson è sempre più vicino alla Salernitana. Secondo quanto riferisce il noto giornalista sportivo Alfredo Pedullà su Twitter, il giovane ex Bari potrebbe presto essere spedito in prestito al club campano per fare esperienza e permettergli di ambientarsi nel calcio italiano. La società granata negli ultimi minuti avrebbe raggiunto l’accordo con il club biancoceleste.