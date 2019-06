Calciomercato, l’acquisto di Rabiot allontana Milinkovic dalla Juventus

CALCIOMERCATO MILINKOVIC – Lunedì la Juventus presenterà Adrien Rabiot. Come riporta Sky Sport, il francese sosterrà le visite mediche e si metterà subito a disposizione di Maurizio Sarri. L’acquisto dell’ex PSG allontana al momento i bianconeri da Milinkovic Savic: seppur infatti Rabiot si libererà a costo zero dal club francese gli oltre 7 milioni di ingaggio graveranno sulle casse della Juve, che probabilmente non sarà più disposta ad accontentare le alte richieste economiche di Claudio Lotito per il serbo.