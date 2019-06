Calciomercato, dal Portogallo: il Benfica vuole Pedro Neto

CALCIOMERCATO LAZIO PEDRO NETO – Pedro Neto, giovane talento reduce dal Mondiale U20, è seguito con molto interesse dal Benfica. Tare punta molto su di lui ed anche Inzaghi ne apprezza le qualità: l’ostacolo è rappresentato però dal superagente Jorge Mendes che vorrebbe vederlo giocare di più. I biancocelesti hanno sborsato 7,5 milioni per il prestito e 4 per il riscatto. Il Benfica, come riporta TVI24, ha contattato direttamente la società capitolina per capire se ci sono i margini per una trattativa. La Lazio presto risponderà, certo è che la trattativa resta difficile: Tare punta molto su Pedro Neto e sicuramente non accetterebbe proposte inferiori gli 11,5 milioni d’acquisto.