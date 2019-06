CALCIOMERCATO, offerto Trincão dal Braga: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO TRINCAO – Si chiama Francisco Antonio Machado Mota de Castro Trincão, conosciuto più facilmente come Francisco Trincão. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe lui il baby-attaccante offerto alla Lazio.

LA SITUAZIONE – In forza al Braga e con la Nazionale Under20, il giovane classe 1999, nei giorni scorsi, è stato associato sia alla società biancoceleste che alla Roma, ma su di lui ci sarebbero parecchi club. Con il club portoghese la Lazio aveva chiuso la doppia operazione Neto–Jordao grazie alla mediazione di Mendes, chissà che non possa avanzare una trattativa anche per la giovane promessa.