CALCIOMERCATO. Si allontana un obiettivo di Tare

LAZIO CALCIOMERCATO DEMBELE – A poco più di 24 ore dalla fine del calciomercato, i tifosi della Lazio aspettano con ansia di sapere se arriverà o meno un vice-Immobile. L’ingaggio di un buon attaccante di riserva doveva essere una delle priorità del mercato biancoceleste, ma la società non è disposta a fare acquisti senza prima cedere – alle sue condizioni – Felipe Caicedo. Negli ultimi giorni si è fatto vivo il Rayo Vallecano per l’ecuadoregno, e nel taccuino del ds Tare è finito il nome di Moussa Dembélé, 22enne attaccante del Celtic, valutato almeno 15 milioni. Tuttavia, la trattativa con il Rayo Vallecano è in stand-by e le probabilità di una permanenza di Caicedo sono in netto rialzo. Di conseguenza, si fa sempre più complicata la pista Dembélé, anche perchè, secondo quanto riporta L’Equipe, un club di Ligue 1 sarebbe fortemente interessato al centravanti del Celtic: si tratta del Marsiglia, allenato dall’ex tecnico della Roma Rudi Garcia. Il ds dei francesi, Zubizarreta, avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore.

S.D.B.