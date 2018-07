Colloquio Lotito-Tare-Inzaghi nel post partita con la Triestina: tema mercato

COLLOQUIO LAZIO – Al termine della terza amichevole stagionale contro la Triestina, vinta 3-0 dalla Lazio, Lotito e Tare si sono trattenuti a bordo campo con Inzaghi. Il presidente, arrivato direttamente dopo la fine della gara e dopo la conferenza stampa di Immobile, si è unito al ds Tare e al mister in un colloquio durato circa un’ora, che si è svolto proprio vicino allo Zandegiacomo. I tre hanno affrontato temi di mercato: tanti ancora i dubbi sui nuovi acquisti, dubbi che hanno reso necessario un ulteriore incontro tra il presidente, il ds e l’allenatore. Dopo il summit Inzaghi e Tare si sono allontanati sul pulmino della squadra, mentre Lotito ha preso la sua macchina per tornare in hotel. I tre si rincontreranno nuovamente a ora di cena: la Lazio, per festeggiare il compleanno di Tare, cenerà insieme in un ristorante di Auronzo.

Dall’inviato Marco Barbaliscia