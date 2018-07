COMUNE AURONZO. La Lazio premiata nella sala conciliare. Inzaghi: “Qui per ripartire. Daremo filo da torcere a tutte le big” (FOTO E VIDEO)

AURONZO 2018 – Anche il quinto giorno di ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore è terminato. Dopo i due allenamenti, uno nella mattina e uno nel pomeriggio, i biancocelesti sono stati accolti dal comune della città veneta alle 21. Nella sala conciliare sono presenti tutti i giocatori e lo staff, compresi Inzaghi, Peruzzi, Lacché e Manzini.

AGGIORNAMENTO ORE 21:40 – L’evento è terminato, ma non per i tanti tifosi presenti: i biancocelesti sono corsi dai loro idoli per farsi firmare gli autografi e per strappare un selfie. Il più richiesto è Ciro Immobile, al quale i supporter si sono raccomandati in vista del derby, chiedendo un gol.

AGGIORNAMENTO ORE 21:35 – Il sindaco di Auronzo con tutta l’amministrazione comunale ha premiato la Lazio. Tanti i cori per Ciro Immobile, Lulic, Radu, Acerbi, Leiva, Parolo e Murgia.

AGGIORNAMENTO ORE 21:25 – Prende parola Peruzzi: “Mi unisco alle cose che hanno detto gli altri: Auronzo per noi è la soluzione ideale, sono tanti anni che veniamo. Ho avuto modo di vedere la bellezza di Auronzo e dei suoi dintorni. Siamo veramente felici di lavorare in questo ambiente, ci hanno messo a disposizione tutto. Speriamo di migliorarci ogni anno. Vorrà dire che anche il prossimo anno verremo ad Auronzo anche quattro giorni prima dell’ultima partita. Una cosa ai cittadini: sopportateci se facciamo un po’ di confusione, perché siamo tantissimi. Ma c’è una cordialità pazzesca in questo paese”.

AGGIORNAMENTO ORE 21:15 – Prende parola Inzaghi: “Ringrazio tutti, l’organizzazione e il sindaco che ci permettono di lavorare ogni giorno bene. Per me sesto ritiro, tre da giocatore e tre da allenatore e ogni anno qui migliora a livello delle strutture. Stiamo sempre molto bene, ci sentiamo a casa e abbiamo la fortuna di avere tanti tifosi al nostro seguito. Lo scorso anno qualcuno non ci credeva, avevamo la prima partita con la Juve e abbiamo vinto la Supercoppa e in campionato a Torino. Poi la stagione si è conclusa con una macchina ma non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi. Ho un gruppo meraviglioso. Ripartire da Auronzo è un piacere. Per noi queste due settimane sono fondamentali, abbiamo tante partite e dobbiamo mettere benzina e energie in queste settimane. Lo scorso anno non abbiamo fatto calcoli, abbiamo una rosa ampia a disposizione e dobbiamo fare 55 partite durante un anno. Dobbiamo cercare qui di mettere benzina nelle gambe perché i ragazzi durante tutto l’anno dovranno dare il meglio di loro. Cristiano Ronaldo? Penso sia un bene per il calcio italiano: è un grandissimo campione e ha vinto quello che c’era da vincere . Stimolo in più per i miei ragazzi. Cercheremo di dare filo da torcere alla Juve ma anche alla Roma come abbiamo sempre fatto”.





AGGIORNAMENTO ORE 21:00 – La Lazio è nella sala conciliare del comune di Auronzo di Cadore. C’è anche Olimpia.





AGGIORNAMENTO ORE 20:55 – Anche il resto della squadra esce dall’hotel per raggiungere il comune.





AGGIORNAMENTO ORE 20:50 – Manzini è il primo ad uscire dall’hotel per raggiungere la sala conciliare dove si terrà l’evento.