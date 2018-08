Lazio-Napoli, domani alle 15 la conferenza stampa di Inzaghi

LAZIO NAPOLI CONFERENZA STAMPA INZAGHI – Nonostante la tragedia che ha visto purtroppo protagonista in negativo la città di Genova con il crollo del Ponte Morandi, domani la Serie A scenderà in campo. Genoa e Sampdoria, invece, dovranno aspettare ancora una settimana: la decisione ufficiale è stata presa dalla Lega Calcio, nel rispetto delle vittime (al momento 39, ndr). La Lazio, dunque, affronta regolarmente il Napoli, allo Stadio Olimpico di Roma, sabato alle 20.30. Come si legge sul sito ufficiale biancoceleste, domani alle 15 il tecnico Simone Inzaghi prenderà la parola in conferenza stampa, alla vigilia di questo importante big match di inizio stagione.

A.B.

