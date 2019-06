COPPA D’AFRICA, Bastos in campo per 90′ minuti

COPPA D’AFRICA BASTOS – Mentre gli altri biancocelesti si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanze in compagnia di famiglie ed amici, Bastos è impegnato con la sua Angola in Coppa D’Africa.

IN CAMPO 90 MINUTI – Il difensore è rimasto in campo per 90′ minuti, non trovando però nemmeno in questa occasione la vittoria: solo un pareggio contro la Mauritania. La prossima partita dell’Angola sarà adesso il 2 luglio con il Mali capolista del girone a 4 punti.