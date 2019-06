Grecia-Italia, le formazioni ufficiali: Immobile ed Acerbi in tribuna

GRECIA ITALIA FORMAZIONI UFFICIALI – Questa sera l’Italia scenderà in campo contro la Grecia nella gara valida per le qualificazioni ad Euro 2020. Questi le formazioni ufficiali: Immobile ed Acerbi in tribuna

Grecia (3-5-2): Barkas; Siovas, Manolas, Sokratis; Samaris, Zeca, Kourbelis, Fortounis, Stafylidis; Kolovos, Masouras. All.: Anastasiadis

Italia (4-3-3): Sirigu; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne. All. Mancini.

A disp: Gollini, Cragno; De Sciglio, Mancini Romagnoli; Pellegrini, Sensi, Cristante; Bernardeschi, Quagliarella, Pavoletti, Kean.