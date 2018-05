Il fattore De Vrij e i dubbi di Inzaghi: il peso dell’olandese nelle ultime gare

LAZIO INZAGHI DE VRIJ – Un punto interrogativo chiamato De Vrij. Secondo quanto riportato su Lazio Page, presto potrebbe esserci un colloquio fra Inzaghi e De Vrij, riaccendendo così qualche speranza di vedere l’olandese in campo per l’ultima gara di campionato. Il tecnico dovrà prendere a breve una decisione in merito. Il difensore ha già firmato un contratto con l’Inter, avversario diretto dei biancocelesti per la Champions della prossima stagione. Il rischio maggiore è che il giocatore non sia in grado di gestire le troppe pressioni, e che soprattutto gli interessi in campo possano essere troppo grandi. Ciò che mette in crisi Inzaghi però, è il peso specifico del difensore nel corso dei 90 minuti: l’olandese è sempre stato decisivo, mettendo in campo professionalità ed enormi qualità.

STATISTICHE – Il tutto avvalorato dai numeri e dalle statistiche proprio di Lazio Page, che evidenziano il “fattore De Vrij”, prendendo in esame le ultime quattro partite. Il gol contro la Sampdoria, primo per anticipi contro Torino, Atalanta e Crotone, per disimpegni riusciti con Sampdoria e Crotone e per palloni recuperati in occasione delle sfide contro Sampdoria, Torino e Atalanta. Senza dimenticare che nelle ultime due gare De Vrij ha salvato due gol già fatti sulla linea, mentre nell’ultima all’Ezio Scida è suo l’assist decisivo per il gol del 2-2 finale. Numeri da top player che non possono passare inosservati, soprattutto ad un tecnico attento come Inzaghi. Sarà difficile rinunciare al miglior difensore della rosa e probabilmente anche del campionato italiano, in un match così decisivo per la prossima stagione.

G.D.M.