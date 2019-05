Il Milan ha scelto Inzaghi per il post Gattuso ma c’è da convincere Lotito

MILAN PANCHINA INZAGHI – Tutto in poche ore: il Milan, nella giornata di ieri, ha salutato mister Gattuso e Leonardo ed ora in società si hanno già le idee chiare su chi puntare per ripartire la prossima stagione. La prima scelta, secondo quanto riporta Sport Mediaset, è Simone Inzaghi: l’allenatore della Lazio è sponsorizzato da Paolo Maldini, il quale si è incaricato di portare avanti la trattativa personalmente.

LA SITUAZIONE – Il Milan vuole Inzaghi ma tra il dire ed il fare c’è di mezzo Lotito. Il Presidente biancoceleste si vedrà nelle prossime ore con il tecnico piacentino per discutere la sua permanenza nella capitale ben sapendo che ci sarà da battere l’offerta rossonera. Il Milan è pronto a garantire ad Inzaghi un triennale da 2,5 milioni a stagione (la cifra che Simone chiede alla Lazio) ed un progetto ambizioso. Giorni, ore decisive: a Milanello puntano ad annunciare il nuovo allenatore all’inizio della prossima settimana. Il piano B porta al nome di Marco Giampaolo della Sampdoria.