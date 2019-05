Lazio, col Bologna spazio a Guerrieri: Inzaghi pronto a dargli un’occasione

LAZIO BOLOGNA GUERRIERI – Dopo la bella vittoria in Coppa Italia contro l’Atalanta, per la Lazio è tempo di tornare a pensare al campionato: lunedì, alle 20.30, i biancocelesti attendono il Bologna in occasione della 37esima giornata di Serie A. E tra i pali potrebbe esserci una sorpresa.

SPAZIO A GUERRIERI – Stando a quanto riporta infatti il Corriere dello Sport, Inzaghi sarebbe pronto a dare una chance a Guido Guerrieri, il giovane portiere classe ’96 cresciuto nella Primavera ed aggregato in Prima Squadra. Già durante gli anni del settore giovanile, l’estremo difensore era considerato un predestinato: ora, alla sua terza stagione da portiere, potrebbe (finalmente) debuttare con l’aquila sul petto, in Serie A. Chi lo conosce lo descrive come un ragazzo d’oro: mai una lamentela, in attesa di della sua occasione. D’altronde, il lavoro paga sempre.