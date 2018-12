Lazio, è tempo di vacanze: le mete scelte dai giocatori

VACANZE LAZIO – Tempo di pausa per la Serie A, tempo di vacanze per i giocatori. Dopo il pareggio con il Torino, i biancocelesti hanno iniziato le vacanze a cavallo tra Natale e Capodanno. Sono varie le mete scelte dai giocatori laziali. Luis Alberto è volato Dubai, dove da giorni c’è già Tare, che dovrà tornare a lavoro già il prossimo 3 gennaio, con l’apertura del mercato. Sempre a Dubai ci sono Murgia e Caicedo. Immobile ha preferito le Maldive. Rientri in patria per Milinkovic, che è volato in Serbia, Wallace, che è tornato in Brasile, Bruno Jordao, che ha scelto di passare qualche giorno in Portogallo e Patric, che passerà il Capodanno in Spagna, dove terrà anche un evento benefico. Anche il terzo portiere Guerrieri passerà qualche giorno in Spagna. Resterà a Roma Luiz Felipe, diventato papà del piccolo Diego solo ieri, e Cataldi, che ha rinunciato alla partenza per allenarsi al meglio. Lotito invece passerà questi giorni di riposo a Cortina d’Ampezzo, dove ha raggiunto la famiglia. La Lazio si ritroverà nuovamente a Formello il 7 gennaio, per preparare la sfida di Coppa Italia del 12 gennaio contro il Novara.